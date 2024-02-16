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السياسية

إجراء مناورات فريدوم شيلد بين كوريا والولايات المتحدة في مارس

Write: 2024-02-28 11:35:50Update: 2024-02-28 14:11:55

إجراء مناورات فريدوم شيلد بين كوريا والولايات المتحدة في مارس

Photo : YONHAP News

تقرر إجراء مناورات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية والتي تهدف للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، خلال الفترة من الرابع وحتى الرابع عشر من شهر مارس القادم.
وكشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية وقيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة اليوم الأربعاء عن جدول المناورات، حيث أوضحتا أن المناورات ستوسع قدرات التشغيل البيني للتحالف بين سيول وواشنطن، وتعزز قدراتهما على تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.
وتشمل المناورات المرتقبة تدريبات مشتركة على الهجوم الجوي، والتدريبات التكتيكية المشتركة بالذخائر الحية، والتدريبات على القصف جو- أرض.
ومن المتوقع أن ترتكب كوريا الشمالية استفزازات بالتزامن مع المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك إجراء اختبارات صاروخية.
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