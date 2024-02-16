معدل الخصوبة وعدد المواليد الجدد في كوريا يسجلان أقل مستوياتهما

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سجل معدل الخصوبة الإجمالي وعدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية أقل مستوياتهما على الإطلاق خلال العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في العام الماضي 230 ألف مولود، بانخفاض نسبته7.7% مقارنة بالعام الأسبق.كما أشار إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي، وهو عدد الولادات لكل امرأة، بلغ 0.72 مولود في العام الماضي، بما في ذلك معدل 0.6 مولود في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، بلغ 4.5 مولود في العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.4 مولود مقارنة بالعام الأسبق.أما عدد الوفيات في كوريا فقد بلغ 352 ألفا و700 حالة وفاة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بالعام الأسبق، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان كوريا بمقدار 122 ألفا و800 نسمة في العام الماضي.وأشار التقرير أيضا إلى أن متوسط معدل الخصوبة الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 1.58 مولود.