17 % زيادة في حجم صادرات كوريا في يناير

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شهد مؤشر حجم صادرات كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي زيادة للشهر الخامس على التوالي بفضل تعافي صادرات أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر حجم الصادرات 126.08 نقطة في شهر يناير، بزيادة نسبتها 17.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهد مؤشر قيمة الصادرات في يناير زيادة بنسبة 15.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي.أما مؤشر حجم الواردات في يناير فبلغ 130.18 نقطة بانخفاض نسبته 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر السابع على التوالي، فيما بلغ مؤشر قيمة الواردات 151.72 نقطة، بانخفاض نسبته 7.9%، مسجلا بذلك تراجعا لـ11 شهرا متتالية.