مارك زوكربيرغ يلتقى بمسؤولي الشركات الناشئة الكورية المتخصصة في الواقع الممتد

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من المقرر أن يجري "مارك زوكربيرغ" رئيس شركة "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لقاء مع مسؤولي الشركات الناشئة الكورية المتخصصة في الواقع الممتد المعروفة باسم "إكس آر".وتبين أن "زوكربيرغ" الذي وصل إلى سيول أمس الثلاثاء ضمن جولة آسيوية، وجّه دعوة لمسؤولي أكثر من 5 شركات ناشئة كورية لإجراء لقاء مغلق معهم اليوم الأربعاء.وقد تم توجيه هذه الدعوة للشركات الكورية مباشرة دون الاعتماد على أي جهات حكومية أو المنظمات ذات الصلة.الجدير بالذكر أن الواقع الممتد هو مصطلح شامل يتضمن كلا من الواقع الافتراضي "فيرشوال رياليتي"، والواقع المعزز "أوغمينتد رياليتي"، والواقع المختلط أو الهجين "ميكسد رياليتي".كما سيجتمع "زوكربيرغ" مع كل من رئيس مجموعة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، والمدير التنفيذي لشركة "إل جي" للإلكترونيات "تشو جو وان"، لمناقشة سبل التعاون في مجالات تقنيات الجيل القادم والمنتجات ذات الصلة.وقبيل مغادرته سيول غدا الخميس متوجها إلى الهند، سيزور الرئيس "يون صوك يول".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها "زوكربيرغ" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ شهر يونيو من عام 2013.