وزارة العمل الكورية تدعو لبذل جهود مشتركة لزيادة عدد العمال الأجانب

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اجتمعت وزارة التوظيف والعمل والوزارات ذات الصلة ومجموعات الصناعة و17 حكومة محلية في كوريا الجنوبية، من أجل مناقشة سبل التعاون في تقديم الدعم للعمال الأجانب.جاء ذلك قبيل الزيادة الكبيرة المرتقبة في عدد العمال الأجانب في كوريا خلال هذا العام.وعقدت وزارة العمل الاجتماع الأول للمجلس الحكومي المحلي لعام 2024 بشأن نظام تصريحات العمل أمس الأربعاء، حيث وقعت مذكرة تفاهم تتضمن تفاصيل التعاون مع كل جهة. وقد تمت إضافة 7 صناعات جديدة إلى الصناعات المؤهلة لاستخراج تصريحات العمل للعمال الأجانب، بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم غير الحضرية، وخدمات البريد السريع، والخدمات الأرضية في المطارات، وصناعة المطاعم، وصناعة الفنادق والوحدات السكنية، وقطاع الغابات، والتعدين؛ كما تمت مضاعفة حد التوظيف لكل مكان عمل.وقال وزير العمل "لي جونغ شيك" إن الصناعات الأربع الجديدة، وهي الأغذية والمشروبات والفنادق والوحدات السكنية والغابات والتعدين، يجب أن تولي اهتماما خاصا لحماية العمال الأجانب، نظرا لأنه سيسمح لها بتوظيف العمال الأجانب لأول مرة هذا العام.وفي هذا العام، تمت زيادة حصة العمال الأجانب المقدمة بموجب "تأشيرة العمل غير المهنية" (E-9) إلى 165 ألفا، وهو أعلى رقم حتى الآن.