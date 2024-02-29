بلينكن يحضر قمة الديمقراطية في كوريا الجنوبية الشهر القادم

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صرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الأربعاء بأنه سيزور كوريا الجنوبية الشهر القادم لحضور الجلسة الثالثة لقمة الديمقراطية، وهي منصة متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة، وتهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الديمقراطية.وأكد "بلينكن" حضوره الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 مارس، حيث أجرى أول محادثات ثنائية وجها لوجه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" منذ تولي "جو" منصبه الشهر الماضي.وقال "بلينكن" في بداية المحادثات التي عُقدت في وزارة الخارجية في واشنطن إنه يشعر بالامتنان لكوريا لاستضافتها قمة الديمقراطية القادمة. وأضاف أن بلاده ممتنة أيضا لأن كوريا الجنوبية حملت شعلة قمة الديمقراطية، وأكد أنه يتطلع إلى زيارة كوريا الجنوبية والمشاركة في القمة.ومن المتوقع أن يحضر "بلينكن" الجزء الوزاري من المنتدى يوم 18 مارس، بينما سيشارك الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في القمة عبر الفيديو.وتأتي رحلة "بلينكن" المقررة إلى سيول بعد أسابيع فقط من اجتماعه الثنائي هذا الأسبوع مع "جو" ولقائهما على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار التنسيق رفيع المستوى بين سيول وواشنطن.وقد استضافت الولايات المتحدة الجلسة الأولى للقمة في عام 2021، وانعقدت الجلسة الثانية باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.