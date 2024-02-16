الرئيس الكوري يستقبل مارك زوكربيرغ

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استقبل الرئيسُ الكوري "يون صوك يول" الرئيسَ التنفيذي لشركة ميتا "مارك زوكربيرغ"، اليوم الخميس، في مقر المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان".وصرح مساعد الرئيس لشؤون السياسات "صونغ تيه يون" بأن الرئيس يون وصف خلال اللقاء تزييفَ الأخبار والدعاية الكاذبة باستخدام الذكاء الاصطناعي بأنها مشكلة خطيرة تهدد الديمقراطية الليبرالية، وشدد على ضرورة أن تولي شركات منصات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا"، اهتماما خاصا بالمراقبة والتعامل السريع مع الأخبار الكاذبة وأعمال الخداع المختلفة خلال هذا العام الذي يشهد إجراء انتخابات مهمة في العديد من دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.وردا على ذلك أجاب زوكربيرغ قائلا إن شركته تعمل على منع تزوير الانتخابات من خلال فحص ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال التعاون مع الحكومات في كل دولة، مؤكدا على الدور المهم لكل شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في هذا السياق، لأن مشكلة تزييف الأخبار والصور والفيديوهات مشكلة لا يمكن السيطرة عليها بواسطة شركة واحدة فقط.وطلب الرئيس يون من زوكربيرغ أيضا التعاون الوثيق مع الشركات الكورية التي تتميز بقدراتها التنافسية، مشيرا إلى أن كوريا تحتل المراتب الأولى على مستوى العالم في إنتاج أشباه موصلات الذاكرة، التي تعتبر ضرورية في صناعة الذكاء الاصطناعي.وأكد يون أيضا على أن كوريا تمتلك مجموعة متنوعة من المنتجات الذكية، مثل الأجهزة المنزلية الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات الذكية، والتي يعترف المستهلكون في جميع أنحاء العالم بتقنيتها العالية وجودتها، وبالتالي يمكن أن يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي عليها من شركة ميتا.