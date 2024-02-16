الحكومة الكورية تخصص 4.7 مليار دولار للمساعدات الإنمائية الرسمية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تخصيص أكثر من 6 تريليونات و200 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليار دولار، للمساعدات الإنمائية الرسمية، وهو ما يعد رقما قياسيا غير مسبوق.جاء هذا القرار في اجتماع للجنة التنمية والتعاون الدولي عقده اليوم رئيسُ الوزراء الكوري "هان دوك سو"، الذي أشار إلى أن حجم المساعدات لهذا العام بلغ 6 تريليونات و262 مليار و900 مليون وون، بزيادة نسبتها 31.1% مقارنة مع العام الماضي.وتعتبر هذه أكبر زيادة منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية العضو الرابع والعشرين في لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول المانحة الرئيسية.وحسب القطاعات، تخطط الحكومة الكورية لتقديم 17.5% من تلك المساعدات في قطاع إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا، و15.1% في قطاع النقل، و9% في قطاع الصحة.وقال رئيس الوزراء "هان" إن الحكومة ستعمل على تحسين هيكل المساعدات الإنمائية الرسمية لضمان التقدم النوعي بالتزامن مع التقدم الكمي.