الرئيس يون يشدد على العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية الليبرالية

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حضر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" حفل تكليف ضباط الاحتياط المبتدئين الذي أقيم أمس في أكاديمية طلاب الجيش العسكرية في مدينة "كوي سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، ليصبح أول رئيس يحضر هذا الحفل وهو في المنصب، منذ 16 عاما.وفي كلمة ألقاها أمام الحفل، شدد الرئيس على ضرورة الرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية والتحلي بنظرة وطنية قوية، وتعهد بتعزيز الدعم لصغار الضباط، بما في ذلك تحسين ظروف خدمتهم، إلى جانب التشديد على مبدأ "السلام من خلال القوة".وأشار الرئيس إلى أن النظام الكوري الشمالي قد هدد باستخدام الأسلحة النووية أولا وتدمير جمهورية كوريا، كما أشار إلى احتمال ارتكاب كوريا الشمالية استفزازات قبل إجراء الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية في أبريل القادم.وأكد الرئيس يون على أنه سيعمل على منع التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية من المصدر، وذلك من خلال التعاون مع الولايات المتحدة واليابان، واستكمال نظام المحاور الثلاثة على النمط الكوري، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لدى الجيش الكوري الجنوبي نظرة وطنية وأمنية حازمة.