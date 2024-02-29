4.8 % زيادة في حجم صادرات كوريا في فبراير

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شهد حجم صادرات كوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي زيادة بنسبة 4.8%، بفضل تعافي صادرات أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، بلغ حجم صادرات أشباه الموصلات في فبراير 9.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستويات الزيادة منذ 76 شهرا.وأوضح التقرير أن صادرات كوريا للصين قد سجلت أول زيادة منذ 17 شهرا، تحديدا منذ شهر سبتمبر من عام 2022.كما أشار إلى أن قيمة الصادرات الكورية في فبراير بلغت 52 مليارا و410 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر الخامس على التوالي.أما قيمة الواردات الكورية في فبراير فبلغت 48 مليارا و110 ملايين دولار، بانخفاض نسبته 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا يكون الميزان التجاري الكوري قد شهد فائضا للشهر التاسع على التوالي منذ شهر يونيو من العام الماضي.