البرلمان الكوري يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون خاص بتحديد الدوائر الانتخابية تمهيدا للانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم العاشر من شهر أبريل القادم، وذلك في تصويت جرى خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الخميس بتأييد 190 صوتا من بين 259 صوتا.وكان زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "يون جيه أوك" قد توصل مع نظيره من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "هونغ إيك بيو"، إلى اتفاق بهذا الشأن في اجتماع ترأسه رئيس البرلمان "كيم جين بيو".وبموجب هذا الاتفاق، سيتم الحفاظ على المقاعد العشرة الحالية في دائرة مقاطعة شمال جولا من خلال تخفيض عدد مقاعد التمثيل النسبي بمقدار مقعد واحد.كما سيتم تخفيض مقعد واحد في منطقة العاصمة سيول، وزيادة مقعد واحد في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، ليزداد عدد المقاعد الدائرية من 253 مقعدا إلى 254 مقعدا، فيما سينخفض عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 مقعدا إلى 46 مقعدا.