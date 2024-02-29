سيول واشنطن تعربان عن القلق من سلوكيات بيونغ يانغ الأخيرة

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أعربت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن قلقهما العميق من وصف كوريا الشمالية للعلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات حربية عدائية"، وكذلك محاولتها لتغيير الوضع الراهن في البحر الغربي من جانب واحد.جاء ذلك في لقاء جرى بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل"، حيث اتفقا على التعاون الوثيق بين البلدين لردع أي نوع من الاستفزازات التي قد تشنها كوريا الشمالية.وشدد الوزير "تشو" على ضرورة تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، وتنمية التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو، كما دعا "كامبل" إلى القيام بدور فعال لتحقيق ذلك الغرض.ومن جانبه، أكد "كامبل" على محورية التحالف الكوري الأمريكي، وأهمية التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.وبالإضافة إلى ذلك، تبادل "تشو" و"كامبل" الآراء حول الأمن الاقتصادي، والتعاون التكنولوجي في مجالات المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما تبادلا الآراء حول التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وأكدا أن ذلك التعاون يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة، وكذلك على جهود الحد من التسلح.