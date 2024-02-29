5 % ارتفاعا في معدلات تأييد الرئيس يون

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" ارتفاعا لتقترب من 40%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من فبراير على 1001 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 39%، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقترب فيها معدلات تأييد "يون" من 40% منذ الأسبوع الأول من شهر يوليو من العام الماضي.وبلغت معدلات المعارضة 53%، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم شهدت زيادة بنسبة 3%، لتصل إلى 40%، بينما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 33%، بانخفاض نسبته 2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.