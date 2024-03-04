67% من الشركات الكورية تخطط للتوظيف هذا العام

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اتضح من خلال دراسة استقصائية أن ما يقرب من 67% من الشركات الكورية الجنوبية تخطط للتوظيف هذا العام. ووفقا للمسح الذي أجراه اتحاد الشركات الكوري، فإن 66.8% من أصل 500 شركة قالت إن لديها خطة للتوظيف هذا العام.وفي الاستطلاع الذي أجري في شهر يناير وشمل 500 شركة يضم كل منها أكثر من 100 موظف، قال 22.2% منها إن خطة التوظيف الخاصة بها لم يتم تحديدها بعد، بينما قال 11% إنه ليست لديها خطط لإضافة موظفين جدد.ومن بين الشركات التي تخطط للتوظيف، قالت 57.5 بالمائة منها إن مستوى التوظيف لديها سيكون مشابها للعام الماضي، بينما قال 14.7 بالمائة إنهم سيزيدون التوظيف مقارنة بالعام الماضي، وقال 8.7 بالمائة خلاف ذلك.أما بالنسبة للعامل الذي يأخذه القائمون على التوظيف في الاعتبار عند تقييم المتقدمين للوظائف، فقد أشارت 74.6% من الشركات إلى الخبرات ذات الصلة، في حين أشارت 9.4% إلى الشخصية والمواقف.