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تم إطلاق حزب تابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالاسم المؤقت "الاتحاد الديمقراطي"، وذلك قبيل الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم.وقالت اللجنة التحضيرية لإطلاق الحزب إنها عقدت حفل إطلاق الحزب في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الأحد في مقر البرلمان. وخلال هذا الحدث، قامت اللجنة بمناقشة اقتراحات بشأن اعتماد اسم الحزب الجديد، وإنشاء برنامج الحزب ودستوره، وانتخاب رئيس له.ويضم الحزب الجديد التابع للحزب الديمقراطي، حزب "جين بو" التقدمي الصغير، وهو حزب ائتلافي يضم الأحزاب التقدمية الصغيرة الأخرى، والجماعات المدنية، حيث تم الاتفاق على أن الحزب الديمقراطي يجب أن يوصي بـ20 من أصل 30 من مرشحي التمثيل النسبي، في حين أن حزب "جين بو" والأحزاب الائتلافية ستوصي بثلاثة مرشحين، وسوف توصي المجموعات المدنية بأربعة.وسوف يقود هذا الحزبَ التابع رئيسان مشاركان. وقد قام رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" وممثلو الأحزاب الأخرى والمجموعات المدنية بإلقاء خطابات تهنئة خلال حفل الإطلاق.