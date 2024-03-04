الأطباء ينظمون مسيرة حاشدة للاحتجاج على زيادة الحصص في كليات الطب

Photo : YONHAP News

نظم آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية مسيرة حاشدة في سيول يوم أمس الأحد احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.وخلال المسيرة التي نظمتها الجمعية الطبية الكورية، انتقد "كيم تيك او" رئيس لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية، الحكومة لضغطها من جانب واحد من أجل تنفيذ سياسات غير مقبولة باسم الإصلاح الطبي. واتهم كيم الحكومة بالضغط على الأطباء المتدربين بأوامر غير قانونية وحشد كل الوسائل للوقيعة بين الجمعية الطبية الكورية والأطباء المتدربين. كما انتقد الحكومة لدعوتها للحوار مع إصرارها على استحالة تعديل الحصص. ودعا كيم الحكومة إلى الدخول في حوار مع اللجنة والأطباء المتدربين دون أي شروط مسبقة من أجل تهدئة الوضع بسرعة وإنهاء الإزعاج للجمهور.وحثت الجمعية الطبية الكورية الحكومة على استئناف مناقشات زيادة الحصص من البداية، محذرة من أن الزيادة المقترحة قد تؤدي إلى زيادة في النفقات الطبية. كما أعربت الجمعية عن مخاوفها من أن الزيادة المقترحة البالغة ألفين يمكن أن تؤدي إلى تدهور جودة التعليم الطبي.وقالت الجهة المنظمة للمظاهرات إنها كانت تتوقع مشاركة حوالي 20 ألف شخص، لكن في الواقع شارك 40 ألف طبيب، بينما قدرت الشرطة العدد بحوالي 12 ألفا.