كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات فريدوم شيلد

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ستبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة "فريدوم شيلد"، اليوم الاثنين. وصرحت هيئة الأركان المشتركة في سيول وقيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بأنه سيتم إجراء مناورات "فريدوم شيلد" السنوية في الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم 14 مارس الجاري. وخلال هذه الفترة، يخطط البلدان الحليفان لتنفيذ تدريبات مركز القيادة القائمة على المحاكاة الحاسوبية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من التدريبات الميدانية المشتركة في البحر، وعلى الأرض، وفي الجو.وسوف تشارك أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء الأخرى في قيادة قوات الأمم المتحدة، في تدريبات هذا العام، كما ستقوم لجنة الأمم المتحدة المحايدة للإشراف بمراقبتها.وسوف يجري البلدان الحليفان 48 جولة من التدريبات الميدانية، وهو أكثر من ضعف العدد الذي تم إجراؤه في العام الماضي. ويتضمن برنامج هذا العام التدريب على تتبع واعتراض صواريخ كروز الكورية الشمالية، وإجراء تدريبات جوية مشتركة، وتدريبات تكتيكية مشتركة بالذخيرة الحية، وتدريبات قتالية جو / جو.وقالت هيئة الأركان المشتركة يوم الأربعاء الماضي إن التدريبات المخطط لها ستركز على العمليات التي تستخدم الأصول البرية والبحرية والجوية والإلكترونية والفضائية، وعلى تحييد التهديدات الكورية الشمالية. وأضافت أن التدريبات ستستند إلى سيناريوهات تعكس التهديدات الأمنية المتنوعة التي ستعزز الموقف الدفاعي المشترك.