ارتفاع الناتج الصناعي الكوري للشهر الثالث في يناير

Photo : YONHAP News

ارتفع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، على خلفية الانتعاش في صناعة البناء والتشييد.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 113.8 نقطة في يناير، مسجلا نموا لمدة ثلاثة أشهر على التوالي.وزاد الإنتاج في صناعة البناء والتشييد بنسبة 12.4 بالمائة، لينتعش للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، انخفض الإنتاج في قطاع التعدين بنسبة 1.3% على أساس شهري في يناير. وانخفض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 8.6%، وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق، في حين تراجعت استثمارات المنشآت بنسبة 5.6% في يناير.وارتفع المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.7 نقطة، في حين ظل المؤشر الرئيسي المركب الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية دون تغيير عند 100.3 نقطة.