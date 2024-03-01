الحكومة تؤكد مجددا موقفها ضد الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين

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أكدت الحكومة الكورية إصرارها على التعامل مع الاحتجاجات الجماعية للأطباء وفق القانون. وفي اجتماع حكومي حول الردود على الاحتجاجات الجماعية للأطباء اليوم الاثنين، قال وزير الصحة "تشو كيو هونغ" إنه لا يوجد تغيير في موقف الحكومة ضد الاحتجاجات الجماعية "غير القانونية" التي يقوم بها الأطباء المتدربون.وأضاف الوزير تشو أن الحكومة ستجري عمليات تفتيش ميدانية اعتبارا من اليوم من أجل معرفة الأطباء المتدربين الذين لم يعودوا إلى عملهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، محذرا من أن الأطباء المتدربين الذين يتحدون أمر العودة إلى العمل قد يواجهون مشاكل خطيرة في حياتهم المهنية.وأشار وزير الصحة أيضا إلى أنه من غير المقبول أن يغادر الأطباء المرضى بشكل جماعي لأي سبب من الأسباب، محذرا من أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات وفقا للقانون لحماية حياة الناس.كما أعرب الوزير تشو عن أسفه العميق إزاء المظاهرة الحاشدة التي نظمتها الجمعية الطبية الكورية أمس الأحد، وقال إن الحكومة ستنظر في مزاعم بأن الجمعية قامت بتعبئة موظفي شركات الأدوية للمشاركة في تلك المظاهرة.كما طلب الوزير تشو من كليات الطب التقدم بطلبات لزيادة حصص القبول بدءا من اليوم الاثنين.