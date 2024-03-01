معدلات تأييد الرئيس يون تظل في مستوى أعلى من 40%

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ظلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عند مستوى يزيد عن 40%، على الرغم من انخفاضها بشكل طفيف لأول مرة منذ 5 أسابيع.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر فبراير الماضي على 2006 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 41.1%، بانخفاض قدره 0.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فشهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6%، لتصل إلى 55.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.وفي استطلاع آخر للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير على 1001 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى46.7%، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما سجلت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 39.1%، بانخفاض قدره 0.4%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.