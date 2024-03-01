انتعاش مبيعات سيارات هيون ديه - كيا في الولايات المتحدة في فبر اير

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تمتعت مبيعات سيارات "هيون ديه - كيا" في الولايات المتحدة بانتعاش في شهر فبراير الماضي، بعد أن تراجعت خلال الشهر الأسبق.وقالت مجموعة شركات "هيون ديه موتور" اليوم الاثنين إن حجم مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة بلغ 124 ألف وحدة في شهر فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وكانت مبيعات سيارات "هيون ديه - كيا" قد تراجعت في شهر يناير الماضي لأول مرة منذذ 18 شهرا.وتم بيع 64 ألفا و946 وحدة من سيارات "هيون ديه" في الولايات المتحدة في فبراير، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما انخفضت مبيعات سيارات "كيا" بنسبة 9.4%، لتصل إلى 59 ألفا و59 وحدة.وتمتعت سيارات "هيون ديه - كيا" الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، بانتعاش في حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة، حيث تم بيع 20 ألفا و101 وحدة من السيارات الصديقة للبيئة في فبراير، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بالشهر الأسبق.