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الاقتصادية

أسعار الأطعمة في كوريا ترتقع بـ3.5 ضعف الزيادة في الدخل المتاح

Write: 2024-03-04 14:40:12Update: 2024-03-04 14:44:02

أسعار الأطعمة في كوريا ترتقع بـ3.5 ضعف الزيادة في الدخل المتاح

Photo : YONHAP News

شهد الدخل المتاح، وهو الدخل الذي يمكن أن يتصرف فيه الشخص للاستهلاك والودائع بعد دفع جميع الفواتير والنفقات، زيادة بمستوى 1% في كوريا خلال العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الأطعمة بمستوى 6%.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ المتوسط الشهري من الدخل المتاح للأسرة الواحدة 3 ملايين و959 ألف وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بالعام الأسبق، وذلك على الرغم من أن المتوسط الشهري لدخل الأسرة الواحدة بلغ 4 ملايين و976 ألف وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بالعام الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الأطعمة سجلت ارتفاعا بنسبة 6.5%، أي 3.5 ضعف الزيادة في الدخل المتاح، في العام الماضي.
ومن بين المواد الغذائية المصنعة التي شهدت زيادة كبيرة في أسعارها: المربى والجبن وكعك السمك، والسكر، والملح، والأيسكريم، واللبن، والخبز، ومياه الشرب، والراميون.
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