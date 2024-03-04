نائبة رئيس البرلمان تنضم إلى الحزب الحاكم بعد تركها الحزب الديمقراطي

Photo : YONHAP News

انضمت نائبة رئيس البرلمان "كيم يونغ جو"، المنتسبة سابقا للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم الاثنين، إلى حزب قوة الشعب الحاكم.وكانت "كيم" قد تركت الحزب المعارض الرئيسي يوم التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، بعد أن أخطرتها لجنة الترشيح التابعة للحزب بأنها وُضعت في فئة الـ20% الأقل من حيث تقييمات الحزب للترشيح للانتخابات القادمة.وقالت "كيم" في حفل أقيم للترحيب بانضمامها إلى الحزب الحاكم إنه يتوجب على السياسيين العمل من أجل تنمية الوطن وتحسين جودة حياة أفراد الشعب، معربة عن اعتقادها بأنه لا ينبغي استخدام السياسة كوسيلة لتحقيق المصالح الشخصية. كما أعربت عن عزمها التنحي عن منصبها كنائبة لرئيس البرلمان، لأنها قد تولت المنصب وهي تابعة للحزب الديمقراطي، وقالت إنها ستقدم استقالتها في وقت لاحق من اليوم.وكان الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" قد عرض اقتراحا على "كيم" للانضمام إلى الحزب الحاكم في لقاء الذي جرى بينهما يوم الجمعة الماضي.وقال "هان" إن "كيم" سياسية عظيمة تتمتع بالفطرة السليمة، وقد ظلت دائما تعتبر العقلانية هي المعيار في العمل السياسي.