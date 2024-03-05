اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 1.4% في عام 2023

Photo : YONHAP News

أعلن البنك المركزي الكوري أن الاقتصاد نما بنسبة 1.4% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.4%، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 33 ألفا و745 دولارا أمريكيا في عام 2023، بزيادة 2.6% مقارنة بالعام الأسبق.وقد تجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مستوى 30 ألف دولار لأول مرة في عام 2017، ثم ارتفع إلى 35 ألفا و523 دولارا في عام 2021، لكنه انخفض مجددا بنسبة 7.4% في عام 2022، ثم عاد إلى الارتفاع مرة أخرى في العام الماضي.وفي الربع الرابع من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأسبق، وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.وقد ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 3.5% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين زادت قيمة الواردات أيضا بنسبة 1.4%.