وفد كوري يزور دبي لجذب استثمارات إماراتية

Photo : KBS News

من المقرر أن يقوم وفد تجاري كوري بزيارة لإمارة دبي بدءا من الغد الأربعاء ولمدة يومين، من أجل جذب استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن زيارة الوفد الكوري لدبي تأتي ضمن خطة الوزارة لإرسال وفود تجارية إلى 10 أسواق واعدة على مستوى العالم، خاصة في مجالات إعادة تنظيم سلسلة التوريد والحياد الكربوني.ويتكون الوفد من ممثلي 22 شركة كورية متخصصة في مجالات نظم التحكم في حركة المرور، والهيدروجين الأخضر، والروبوتات، وإنترنت الأشياء.وفي أثناء زيارة الوفد الكوري لدبي، سيجري لقاءات أعمال مع الشركات الإماراتية، بما في ذلك هيئة المواصلات في دبي، وعدد من الشركات الاستثمارية الإماراتية.يشار إلى أن أسواق التقنيات المستقبلية، مثل تكنولوجيا إنترنت الأشياء، قد بدأت تشهد نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان بعض الدول في الشرق الأوسط عن خطط لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك مدينة نيوم ومدينة عبد الله الذكية في المملكة العربية السعودية.