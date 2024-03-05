سيول وواشنطن تعينان مفاوضين للمحادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع

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أبدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استعدادهما لبدء محادثات حول تقاسم التكاليف اللازمة لإقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث قام الجانبان بتعيين مفاوضين لتلك المحادثات. ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تم تعيين "لي تيه او" القنصل العام السابق في مدينة سيدني الأسترالية كممثل لكوريا في المحادثات القادمة بشأن اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة. وأشادت الوزارة بخبراته في مختلف المجالات المتعلقة بالعلاقات والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على موقعها الإلكتروني إنها قررت تعيين "ليندا سبيشت" كبيرة المستشارين والمفاوضين للاتفاقيات الأمنية في الوزارة، لقيادة الجانب الأمريكي في المحادثات. وعند الإعلان عن تعيينات كبار المفاوضين، قالت الدولتان إن وفديهما سيسعيان جاهديْن لإجراء مناقشات مثمرة من شأنها تعزيز موقفهما الدفاعي المشترك وزيادة ترسيخ علاقات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. يذكر أنه منذ عام 1991، حدد البلدان كيفية تقاسم تكاليف إقامة القوات الأمريكية في كوريا من خلال تلك المحادثات مرة كل سنتين إلى خمس سنوات، وتعد هذه هي الجولة الثانية عشرة من تلك المفاوضات، التي اختتمت الدورة الحادية عشرة منها في عام 2021، بينما من المقرر أن ينتهي مفعول الاتفاقية في نهاية عام 2025.