كوريا تستثمر 6.7 مليار دولار للحصول على تكنولوجيا فائقة في صناعة السفن

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اتفقت الحكومة الكورية وأكبر ثلاث شركات لبناء السفن في البلاد على استثمار 9 تريليونات وون، أي حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، على مدى السنوات الخمس القادمة، للحصول على تكنولوجيا مستقبلية فائقة في صناعة بناء السفن.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء، تم إطلاق "مبادرة الجيل القادم لبناء السفن الكورية"، وهي منصة لهذا التعاون لإجراء مناقشات حول اتجاه تحول الصناعة، فضلا عن استراتيجيات التصدير.وفي الاجتماع الافتتاحي، وقعت الحكومة وشركات بناء السفن الثلاث "هيون ديه" لبناء السفن والهندسة البحرية، و"سام سونغ" للصناعات الثقيلة، و"هان هوا أوشن"، وكذلك الجمعية الكورية لبناء السفن، اتفاقية لتأمين قدرات تنافسية فائقة لشركات بناء السفن الكورية.وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، سيتبنى القطاعان العام والخاص بشكل مشترك خارطة طريق للبحث والتطوير في التكنولوجيا الفائقة خلال النصف الأول من هذا العام، للحصول على تكنولوجيا الجيل التالي.واستنادا إلى خارطة الطريق، تخطط الحكومة وشركات بناء السفن لتطوير أول حاملة هيدروجين سائل في العالم بحلول عام 2030، وقيادة المعيار الدولي للسفن ذاتية القيادة بدون قبطان.