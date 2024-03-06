السياسية رئيس الوزراء الكوري يدعو لتعميق التعاون مع الهند في مجال الأمن الاقتصادي

التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" مع وزير الخارجية الهندي الزائر "سوبرا مانيام جيشانكار"، حيث دعا إلى تعزيز الجهود الثنائية لتعميق التعاون الأمني الاقتصادي المتبادل بين الجانبين.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، أشار هان إلى التبادلات النشطة رفيعة المستوى في الاتجاهين، بما في ذلك جولتان من مباحثات القمة بين قادة البلدين في العام الماضي، متوقعا تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي الثنائي في إنفاذ استراتيجية سيول لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ودعا هان أيضا إلى بذل جهود مشتركة لتكثيف التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، مستشهدا بالاستثمار النشط للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الهند.

وخلال اجتماع وزير الخارجية الهندي مع مستشار الأمن القومي الكوري "تشانغ هو جين" أمس الثلاثاء، اتفق الجانبان، باعتبارهما شريكين استراتيجيين خاصين، على تعزيز التعاون المتبادل في مجالات الدفاع وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الرئيسية والبنية التحتية.

واتفقا أيضا على الجمع بين استراتيجية سيول لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ورؤية نيودلهي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع المساهمة بشكل مشترك في تحقيق السلام والاستقرار، فضلا عن النظام القائم على القواعد في المنطقة.





