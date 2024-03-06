محكمة الاستئناف في مونتينغرو تلغي تسليم مؤسس تيرافورم لابس للولايات المتحدة

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ألغت محكمة الاستئناف في مونتينغرو حكما صدر مؤخرا يقضي بوجوب تسليم "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة "تيرافورم لابس"، إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال.وأعلنت محكمة الاستئناف في مونتينغرو الحكم على صفحتها الرئيسية أمس الثلاثاء، حيث ألغت قرار التسليم الذي اتخذته المحكمة العليا وأرسلت القضية لإعادة المحاكمة. وقالت محكمة الاستئناف إن هناك عدم وضوح في تحديد من كان أول من قدم طلب التسليم، مما يدل على "انتهاكات كبيرة لأحكام الإجراءات الجنائية".يشار إلى أنه في 20 فبراير سمحت المحكمة العليا بتسليم كوان إلى الولايات المتحدة، بسبب وصول طلب التسليم الرسمي للولايات المتحدة في وقت مبكر، حيث تم استلامه يوم 27 مارس من العام الماضي، قبل يوم واحد من طلب التسليم الذي أرسلته كوريا الجنوبية. ومع ذلك، طعنت محكمة الاستئناف في الحكم، مشيرة إلى أن طلب كوريا الجنوبية تم إرساله عبر البريد الإلكتروني يومي 24 و26 مارس، قبل الطلب المرسل يوم 28 مارس.يذكر أن كوان هو الشخصية الرئيسية في قضية انهيار العملتين الرقميتين "لونا" و"تيرا" في عام 2022، وكان قد فر إلى سنغافوره ودبي وصربيا قبل أن يتم القبض عليه في مطار بودغوريتشا عاصمة مونتينغرو في مارس من العام الماضي لمحاولته السفر خارج البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة.