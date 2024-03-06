ارتفاع التضخم في كوريا إلى 3.1% خلال شهر فبراير

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ارتفعت أسعار المستهلكين لأكثر من ثلاثة بالمائة في شهر فبراير الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار النفط العالمية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 113.77 نقطة في فبراير، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ معدل التضخم في يناير 2.8% لينخفض إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي، لكنه ارتفع مرة أخرى فوق ذلك المستوى بعد شهر واحد. وأدى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20.9 بالمائة إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية خلال الشهر الماضي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات إن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات البترولية دفع معدل التضخم إلى ما يزيد عن 3%. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.5% على أساس سنوي.