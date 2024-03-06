واشنطن تشدد على اتخاذ خطوات مؤقتة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قالت كبيرة المبعوثين النوويين الأمريكيين إنه يجب أن تكون هناك "خطوات مؤقتة" باتجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية، وهو ما لن يحدث "بين عشية وضحاها". وأدلت "جونغ باك" المبعوثة الأمريكية لشؤون كوريا الشمالية بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في منتدى نظمته مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن العاصمة. وقالت باك إنه من البديهي أن تكون هناك خطوات مؤقتة نحو نزع السلاح النووي. وعندما سُئلت عما إذا كانت تلك الخطوات المؤقتة ستشمل تجميد الأسلحة النووية الكورية الشمالية مقابل تخفيف العقوبات، قالت باك إنه من المهم الاعتراف بأن هناك الكثير من الأسلحة التي يجب التعامل معها بالنظر إلى نطاق أنشطة الأسلحة الكورية الشمالية. وأشارت إلى صواريخها الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب، والأسلحة النووية التكتيكية، وقدراتها الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والمركبات غير المأهولة تحت الماء. وفيما يتعلق باحتمال فشل الخطوات المؤقتة في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قالت باك إنها لا تريد الحكم مسبقا على ذلك كخطوة نهائية، موضحة أنها ستواصل البحث عن سبل للتعامل مع كوريا الشمالية. وجاءت تصريحات باك بشأن الخطوات المؤقتة بعد أن أدلت "ميرا راب هوبر" مديرة مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون شرق آسيا وأوقيانوسيا، ببيان مماثل يوم الاثنين الماضي، قالت فيه إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، لكنها ستدرس اتخاذ خطوات مؤقتة على هذا الطريق نحو نزع السلاح النووي، بشرط أن تجعل هذه الخطوات المنطقة والعالم أكثر أمانا.