كوريا الشمالية تستمر في تشغيل مفاعلها التجريبي في يونغ بيون

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك علامات يتم رصدها باستمرار تشير إلى تشغيل مفاعل الماء الخفيف التجريبي في مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية.وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع المجلس التنفيذي للوكالة أمس الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إن الوكالة رصدت تصريفا لمياه ساخنة من نظام تبريد مفاعل الماء الخفيف في مجمع يونغ بيون، وأوضح أن تلك المياه المنصرفة من نظام تبريد مفاعل الماء الخفيف تشير إلى أن المفاعل يتم تشغيله حاليا.وقال "غروسي" أيضا إن الأنشطة النووية الأخرى مستمرة في مجمع يونغ بيون، مشيرا إلى وجود دلائل على تشغيل المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط منذ أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي، وكذلك تشغيل جهاز التخصيب بالطرد المركزي، والأجهزة الأخرى ذات الصلة.وشدد غروسي على ان تشغيل منشآت يونغ بيون النووية والبرامج النووية الكورية الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا بيونغ يانغ إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ اتفاقية التدابير الأمنية لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.