كوريا الأولى عالميا في طلبيات بناء السفن في فبراير متغلبة على الصين

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استطاعت كوريا الجنوبية مرة أخرى احتلال المركز الأول عالميا من حيث حجم الطلبيات لبناء السفن، في شهر فبراير الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرتش" البريطانية المتخصصة في تحليل أسواق الشحن العالمية، اليوم الأربعاء، حصلت كوريا الجنوبية على صفقات لبناء 28 سفينة بمقدار مليون و710 آلاف طن مكافئ خلال شهر فبراير الماضي، لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى العالم، وتلتها الصين التي حصلت على صفقات لبناء 59 سفينة بمقدار مليون و410 آلاف طن مكافئ.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الطلبيات العالمية لبناء السفن في شهر فبراير قد بلغ 3 ملايين و410 آلاف طن مكافئ.وأضاف التقرير أنه حتى نهاية فبراير بلغ حجم الطلبيات العالمية المتراكم لبناء السفن 125.88 مليون طن مكافئ، بانخفاض مقداره 130 ألف طن مقارنة بالشهر الأسبق.وجاءت الصين في المركز الأول من حيث الطلبيات المتراكمة بـ62.23 مليون طن، وتلتها كوريا الجنوبية بـ38.61 مليون طن.