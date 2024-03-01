كوريا تسجل انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي

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شهد الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، في شهر فبراير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 415 مليارا و730 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بانخفاض مقداره 30 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.جاء ذلك بعد أن سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية أول انخفاض في شهر يناير الماضي منذ 3 أشهر.وأرجع التقرير السبب في انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد احتلت المركز التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بينما استمرت الصين في الصدارة بـ3 تريليونات و219.3 مليار دولار، وتلتها اليابان وسويسرا والهند وروسيا.