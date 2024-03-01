كوريا تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 700 مليار دولار هذا العام

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن حكومته تخطط لتحقيق 700 مليار دولار من التصدير، والحصول على 57 مليار دولار من الصفقات.وأضاف "هان" في كلمة ألقاها في جلسة حوار أقيمت اليوم الأربعاء في جامعة سيول الوطنية بمناسبة الذكرى الثانية على إطلاق المعهد الوطني لاستراتيجيات المستقبل، أنه يتوجب على كوريا الاعتماد على الأسواق الخارجية لتحقيق النهوض مرة ثانية لاقتصادها.وأوضح أن الحكومة تخطط لتحقيق أرقام قياسية هذا العام، في الصادرات بقيمة 700 مليار دولار، وفي إبرام صفقات خارجية بقيمة 57 مليار دولار، وذلك استنادا للانتعاش المتواصل منذ العام الماضي في الصادرات والزيادة في الصفقات الخارجية، خاصة في مجالات محطات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية.وقال أيضا إن الحكومة ستدعم تقدم الشركات الكورية إلى الأسواق العالمية من خلال توسيع شبكة التعاون الاقتصادي العالمي وزيادة المساعدات الانمائية العامة.كما أكد أن الحكومة الكورية ستقوم بتدريب المزيد من الكوادر ذوي المواهب العالية في الصناعات المتطورة، خاصة صناعات الفضاء والطيران والطب الحيوي.