السياسية انعقاد أول لجنة وزارية مشتركة بين كوريا الجنوبية والهند منذ 6 أعوام

اتفق وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والهندي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، بقيادة وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" ونظيره الهندي "سوبرا مانيام جيشانكار"، التي عقدت اليوم الأربعاء في سيول، بحضور مسؤولي البلدين من الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين منذ انعقاد اجتماعات اللجنة في نيودلهي في عام 2018.

وقد احتفلت كوريا الجنوبية والهند في العام الماضي بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الوزير الكوري "تشو" على أن الهند تعتبر أحد شركاء كوريا المهمين على الساحة الدولية، معتبرا أن المشاركة بين البلدين ستكون عاملا من العوامل الرئيسية لتحقيق الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن جانبه، قال الوزير الهندي "جيشانكار" إن الهند وكوريا الجنوبية قد أصبحتا شريكتين مهمتين لبعضهما البعض، معربا عن أمله في أن يتم توسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل أشباه الموصلات والطاقة النووية وسلاسل التوريد.