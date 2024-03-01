استجواب المتحدث باسم الجمعية الطبية الكورية لمدة 10 ساعات

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تم استجواب مسؤول من الجمعية الطبية الكورية بواسطة الشرطة لمدة 10 ساعات تقريبا أمس الأربعاء، بسبب مزاعم انتهاكه للقوانين الطبية، وسط استمرار الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين.واستجوبت وكالة شرطة العاصمة سيول "جو سو هو" المتحدث الرئيسي باسم لجنة توجيه الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية، لمدة 10 ساعات تقريبا حتى الساعة 8 من مساء أمس الأربعاء، بتهمة دعم الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين والتحريض عليه.وفي حديثه للصحفيين بعد الاستجواب، رفض "جو" الإدلاء بالتفاصيل، لكنه قال إنه أجاب بصدق، وأضاف أنه أخبر الشرطة أنه لا يعترف بالتهم الموجهة إليه.وقبل الاستجواب، نفى "جو" أيضا تحريض الأطباء المتدربين على الاستقالة الجماعية، داعيا الحكومة إلى إنهاء عنادها والحوار مع المجتمع الطبي للتوصل إلى حل وسط.يُذكر أن "جو" هو واحد من بين 5 مسؤولين سابقين وحاليين في الجمعية الطبية الكورية تتهمهم وزارة الصحة بانتهاك القوانين الطبية.وسوف يتم استجواب رئيس الجمعية السابق "روه هوان كيو" يوم السبت، واستجواب رئيس لجنة الطوارئ في الجمعية "كيم تيك او" ورئيس الشؤون التنظيمية للجنة "بارك ميونغ ها" يوم الثلاثاء.