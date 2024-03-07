الزعيم الكوري الشمالي يأمر الجيش بتشديد الاستعدادات للحرب

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أفادت تقارير وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بأن "كيم جونغ أون" تفقد تدريبا ميدانيا للقوات في قاعدة عمليات عسكرية رئيسية في المنطقة الغربية من البلاد أمس الأربعاء، حيث أمر الجيش بتشديد الاستعدادات للحرب.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن "كيم" تفقد مرافق التدريب وأشرف على مناورات فعلية لقوات الجيش الشعبي الكوري الشمالي خلال الزيارة.وبحسب تقرير الوكالة، أصدر "كيم" تعليمات للجيش بتعزيز التدريبات لتحسين قدراته القتالية، لاحتواء الأعداء "بقوة ساحقة" والسيطرة على "أي محاولة لإشعال الحرب".وقالت وكالة الأنباء أيضا إن "كيم" أكد أن الجيش يجب أن يدخل مرحلة جديدة من تكثيف الاستعدادات الحربية، بما يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن.وجاءت تلك الزيارة بعد أن بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة يوم الاثنين.وقد انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية التدريبات السنوية في بيان صدر يوم الثلاثاء، وقالت إن البلدين بدآ مرة أخرى تلك المناورات العسكرية المشتركة الاستفزازية واسعة النطاق، التي تزيد من تقلبات الوضع في المنطقة.