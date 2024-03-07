فيتش تحافظ على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية

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أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "إيه إيه سالب"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت وزارة المالية في سيول أمس الأربعاء إن وكالة "فيتش" أبقت على تصنيفها لكوريا عند رابع أعلى مستوى لديها في جدول تصنيفاتها السيادية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد ظل تصنيف كوريا لدى الوكالة ثابتا عند نفس المستوى منذ ترقيته بدرجة واحدة من المستوى "إيه موجب" في سبتمبر 2012.وفي توضيح للأسباب وراء هذا التقييم، قالت وكالة "فيتش" إن كوريا الجنوبية لديها موارد مالية خارجية قوية وأداء مرن للاقتصاد الكلي وصادرات ديناميكية. ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى وجود بعض العوامل السلبية، مثل المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية، وتأخر مؤشرات الحوكمة، والتحديات الهيكلية المرتبطة بشيخوخة السكان.وقالت الوزارة إن وكالة "فيتش" توقعت أن يستمر انخفاض العجز المالي للبلاد بفضل جهود الحكومة لضمان سلامة السياسات المالية، كما قيمت بشدة السياسات المالية الخارجية للبلاد.وأضافت الوزارة أنها ستواصل جهودها للحفاظ على التصنيف الائتماني عاليا وتعزيزه، بالتواصل المنتظم مع وكالة "فيتش".