سيول تحث بيونغ يانغ على تعليق أنشطتها النووية ووقف تعاونها العسكري مع موسكو

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حثت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية على تعليق أنشطتها النووية ووقف التعاون العسكري مع روسيا.جاء ذلك خلال خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الأربعاء، حيث دعا سفير كوريا الجنوبية لدى النمسا "هام سانغ اوك" كوريا الشمالية إلى الوقف الفوري لتطوير برنامجها النووي غير القانوني والامتثال لضمانات الوكالة. وقال إن كوريا الشمالية تقوّض السلام والاستقرار بدرجة خطيرة، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن على صعيد المجتمع الدولي أيضا، من خلال توطيد سياستها لتعزيز القوة النووية في دستورها، والتهديد بتوجيه ضربات نووية استباقية.وحث السفير الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إصدار إعلان جماعي بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع التطوير النووي لكوريا الشمالية ولن يعترف بها أبدا كدولة تمتلك أسلحة نووية.كما دعا "هام" كوريا الشمالية وروسيا إلى التوقف عن انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال إن التعاون العسكري المتزايد بين البلدين يظهر بوضوح أن أمن شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا لا يمكن فصله عن أمن أوربا والمجتمع الدولي.وخلال الاجتماع، أعربت كوريا الجنوبية، وكذلك الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا، عن قلقها العميق إزاء الأنشطة النووية المتزايدة لكوريا الشمالية، ودعتها إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن.