خطة حكومية كورية لإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع

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بدأت الحكومة الكورية في إعداد خطة شاملة لدعم انتقال الشركات المحلية بشكل منهجي إلى "التصنيع المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي"، بالتوازي مع التنافس الشرس على الريادة في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع بين الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.وفي هذا السياق، عقدت وزارة الصناعة والتجارة الكورية جلسة حوار اليوم في العاصمة سيول، بحضور عدد من مسؤولي الشركات ذات الصلة، بما في ذلك "إل جي للإلكترونيات"، و"إل إس إلكتريك"، و"دي إن سوليوشونز"، و"ماكيناراكس"، حيث أعلنت أنها ستبدأ في رسم خطة للتصنيع المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي.وأوضحت الوزارة أن "التصنيع المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي" عبارة عن مفهوم يستهدف تحسين الإنتاجية الميدانية بشكل كبير من خلال الجمع بين عمليات التصنيع وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى الابتكار على نطاق واسع في عملية التصنيع، مع التركيز على الإنتاج المستقل الذكي للذكاء الاصطناعي، وتقارب المعدات المتقدمة، وتكامل نظام التصنيع المستقل.واعتمادا على تحليل عمليات التصنيع الرئيسية، تعمل الوزارة على تطوير "التصنيع المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي" مع التركيز على نظام يجمع بين البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي، مثل التوائم الرقمية، والتكامل والاتصال بالشبكة لمعدات الإنتاج في كل مرحلة من مراحل العمل، وأنظمة البرمجيات والخوارزميات لتكامل النظام.وبناء على ذلك، قررت الوزارة وضع "خطة رئيسية للتصنيع المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي" خلال النصف الأول من هذا العام، بما في ذلك خطة للتعاون على مستوى الحكومة.