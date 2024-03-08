محكمة في مونتينغرو تحكم بتسليم مؤسس تيرافورم لابس إلى كوريا الجنوبية

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قضت محكمة في مونتينغرو بتسليم "كوان دو هيونغ"، المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة "تيرافورم لابس"، إلى كوريا الجنوبية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم مالية، لتعكس قرارا سابقا بإرساله إلى الولايات المتحدة.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أصدرت المحكمة العليا في بودغوريتشا، عاصمة مونتينغرو، الحكم أمس الخميس، بعد يومين من إلغاء محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا السابق بتسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة.وأعلنت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود يوم الثلاثاء أن طلب كوريا الجنوبية تم إرساله عبر البريد الإلكتروني قبل طلب الولايات المتحدة.وقد أعرب "كوان" عن رغبته في الترحيل إلى كوريا الجنوبية، حيث تصل العقوبة القصوى للجرائم المالية في كوريا إلى حوالي 40 عاما، أما في الولايات المتحدة فيمكن أن يُحكم على "كوان" حكما مشددا بالسجن لأكثر من 100 عام.ولا يعد الحكم الأخير بترحيل "كوان" إلى كوريا الجنوبية نهائيا بعد، حيث يمكن استئناف الحكم مرة أخرى. ويمتلك وزير العدل في مونتينغرو سلطة تحديد الوجهة النهائية لـ "كوان". وقد ألمح وزير العدل "أندريه ميلوفيتش" إلى احتمال تسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة.يذكر أن كوان هو الشخصية الرئيسية في قضية انهيار العملتين الرقميتين "لونا" و"تيرا" في عام 2022، وكان قد فر إلى سنغافوره ودبي وصربيا قبل أن يتم القبض عليه في مطار بودغوريتشا عاصمة مونتينغرو في مارس من العام الماضي لمحاولته السفر خارج البلاد باستخدام جواز سفر مزور.