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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، أمس الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تفقد تدريبات ميدانية للجيش الشعبي الكوري الشمالي في اليوم السابق.ونشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا للزعيم "كيم" وهو يحمل بندقية هجومية ويشرف على الجنود والمروحيات في التدريبات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" زار قاعدة تدريب عملياتية رئيسية في المنطقة الغربية، حيث دعا إلى تكثيف التدريبات الحربية وتحسين القدرات القتالية لاحتواء الأعداء "بقوة ساحقة" والسيطرة على "أدنى محاولة لإشعال فتيل الحرب".وجاءت هذه التصريحات وسط مناورات درع الحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ورد وزير الدفاع في سيول "شين وون شيك" بسرعة على تصريحات "كيم" خلال زيارته إلى مخبأ قيادة دفاع العاصمة أمس الخميس.وأصدر "شين" تعليماته للقوات الكورية الجنوبية بالمشاركة الكاملة في التدريبات المشتركة الجارية مع الولايات المتحدة، لتكون قادرة على "إنهاء نظام كيم جونغ أون" في حالة قيام الشمال بالغزو.وطلب الوزير من القادة العسكرية أن ينتقموا أولا وأن يبلغوا القيادة لاحقا، إذا بدأت كوريا الشمالية أي استفزازات خلال تدريبات درع الحرية.