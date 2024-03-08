الزعيم الكوري الشمالي يشرف على التدريبات العسكرية لليوم الثاني

Photo : YONHAP News

أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس على تدريبات عسكرية لليوم الثاني على التوالي.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" أشرف أمس على تدريب على إطلاق النار لوحدات مشتركة كبيرة تابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي بالقرب من الحدود. وأفاد تقرير الوكالة fأن وحدات المدفعية بعيدة المدى القريبة من الحدود أكملت "مهمات عسكرية مهمة للردع الحربي"، مؤكدة أن "عاصمة العدو تقع في نطاق ضرباتها".وقالت وكالة الأنباء المركزية إن التدريبات أجريت بهدف تعزيز وضع الاستعداد القتالي والقدرة الحربية الفعلية لقوات المدفعية، وأن التدريبات بدأت بإظهار قوة النيران ومنافسة لإطلاق النار بين الوحدات.وأضافت الوكالة أن "كيم" أعرب عن رضائه عن التدريبات، ودعا إلى تخطيط أعمق لزيادة القدرات القتالية لوحدات المدفعية بدرجة كبيرة.كما قالت إن "كيم" عرض أيضا مهمات للاستعداد لحرب المدفعية، دون الخوض في التفاصيل.وقد تفقد "كيم" يوم الأربعاء أيضا تدريبات ميدانية للقوات في قاعدة عمليات عسكرية رئيسية في المنطقة الغربية من البلاد. وتأتي زيارة "كيم" للتدريبات العسكرية ليومين متتاليين في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة “فريدوم شيلد" يوم الاثنين.