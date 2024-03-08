وفاة أرملة الرئيس الكوري الأسبق كيم يونغ سام عن 95 عاما

Photo : People Power Party

توفيت السيدة "سون ميونغ سون" أرملة الرئيس الكوري الأسبق "كيم يونغ سام"، أمس الخميس عن عمر يبلغ 95 عاما.ووفقاً لمصادر طبية، فارقت السيدة الأولى السابقة الحياة بعد معاناة من مرض مزمن، بعد ظهر أمس الخميس، في أثناء تلقيها العلاج في مستشفى جامعة سيول الوطنية، بعد 9 سنوات من وفاة زوجها الرئيس الأسبق عن 86 عاما في عام 2015.وأعرب حزب قوة الشعب الحاكم عن حزنه البالغ لوفاة "سون" أمس الخميس، مقدما تعازيه العميقة لأفراد أسرتها.وقالت المتحدثة باسم الحزب "بارك جونغ ها" إن "سون" ظلت طوال حياتها إلى جانب الرئيس الأسبق "كيم" الذي يعتبر شخصية كبيرة في تاريخ الديموقراطية في كوريا، حيث كانت داعمة وشريكة له.وأضافت المتحدثة أن هناك الكثير من القيم الثمينة للحرية والديمقراطية التي بنتها "سون" والرئيس الأسبق "كيم" من الصفر، وقاما بنقلها إلى الأجيال التالية.يذكر أن لدى الرئيس الراحل وزوجته ابنين وثلاث بنات.