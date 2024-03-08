يون يؤكد أن التوحيد يجب أن يقوم على مبدأ توسيع حرية الكوريين الشماليين

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على أن توحيد الكوريتين الذي تسعى إليه كوريا الجنوبية يرتكز على الحرية التي تعد قيمة أساسية عالمية، ومن ثم يجب تنفيذه على أساس توسيع حرية الكوريين الشماليين.وجاء تصريح الرئيس "يون" بعد أن تلقى تقريرا من وزارة التوحيد الوطني أمس الخميس حول السياسات التي سوف تنتهجها الوزارة بشأن توحيد الكوريتين خلال الفترة القادمة، حيث أوضح أنه يجب تحقيق توحيد الكوريتين بالتعاون مع المجتمع الدولي، كما يتوجب على وزارة التوحيد بذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للكوريين الشماليين الذين ينص الدستور الكوري الجنوبي على أنهم مواطنون كوريون جنوبيون، وأكد على أهمية حماية ودعم المنشقين الكوريين الشماليين.يذكر أن الرئيس "يون" كان قد شدد في خطاب ألقاه خلال الاحتفال بذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال، على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق شبه الجزيرة الكورية الحرة والموحدة، بحيث يكون جميع أفراد الشعب هم أصحابها.