0.9 % انخفاضا في معدلات تأييد الرئيس يون

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مستوى أعلى بقليل من 40%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الرابع وحتى الثامن من شهر مارس الجاري على 2551 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 40.2%، بانخفاض قدره 0.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 56.1% بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1.9%.وفي استطلاع آخر للرأي أجري على 1006 من المواطنين البالغين خلال يومي السابع والثامن من مارس، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 41.9%، بانخفاض قدره 4.8% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما وصلت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى 43.1%، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.