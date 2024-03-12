المكتب الرئاسي الكوري يؤكد نيته مواصلة الإصلاحات في القطاع الطبي

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أكد المكتب الرئاسي الكوري على أنه متمسك بنيته مواصلة الإصلاح الطبي بدعم من الشعب وتحقيقا لرغبته.وكشف مسؤول رئاسي عن هذا الموقف أمس الاثنين عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الحكومة قد غيرت موقفها من إصلاح القطاع الطبي، بما يشمل توسيع حصة القبول في كليات الطب.وجاء هذا السؤال في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة "تشو كيو هونغ" في وقت سابق من يوم أمس إن الحكومة سوف تتخذ إجراءات متساهلة إذا عاد الأطباء المتدربون إلى العمل قبل اكتمال الإجراءات الإدارية التي تستهدف تعليق تراخيصهم.وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الحكومة ترحب بعودة الأطباء إلى أماكن عملهم، إلا أن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.