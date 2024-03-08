الحزب الديمقراطي المعارض يطلق لجنة الانتخابات العامة اليوم

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي خوض الانتحابات العامة التي ستجري في شهر أبريل القادم بنظام القيادة الثلاثية المكون من رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" ورئيسه الأسبق "لي هيه تشان" ورئيس الوزراء السابق "كيم بوكيوم".وأوضح مدير الفريق المسؤول عن الانتخابات العامة في الحزب المعارض "كيم مين صوك" في تصريحات أدلى بها أمس في مقر البرلمان، أن القادة الثلاثة سيتولون منصب رؤساء مشتركين للجنة الانتخابات.وبهذا يكون عمل لجنة الانتخابات في الحزب الديمقراطي قد بدأ اليوم، بعد أن تم تحديد اسم اللجنة بـ"لجنة الانتخابات من أجل الحكم على السلطة القائمة وانتصار الشعب".وقدم كيم أربع كلمات رئيسية لتوضيح طبيعة اللجنة وهي: "الابتكار، والتكامل، ومشاركة الشعب، والحكم".ومن المتوقع أن يشارك 7 أو 8 رؤساء مشتركين آخرين في اللجنة إلى جانب الرؤساء المشتركين الدائمين، كما أن هناك إمكانية لانضمام "إيم جونغ صوك" المدير السابق للمكتب الرئاسي وهو عنصر مقرب من الرئيس السابق "مون جيه إين" الذي كان قد أعلن عن المشاركة في الحملات الانتخابية للحزب المعارض بدون أي وظيفة محددة.وكان "إيم" قد دعا في منشور كتبه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد الصفوف تحت قيادة رئيس الحزب "لي جيه ميونغ"، وقال إنه يقبل بقرار الحزب بعدم ترشيحه للانتخابات القادمة، وأن المزيد من الانقسامات سيؤدي إلى الدمار المشترك ولهذا فإنه سوف يشارك في الحملات الانتخابية بدون أي وظيفة محددة.