انطلاق أعمال لجنة الانتخابات العامة في الحزب الديمقراطي المعارض

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بدأت لجنة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، والتي ستتولى قيادة استراتيجيات الانتخابات العامة المقرر لها يوم 10 أبريل القادم، أعمالها رسميا أمس الثلاثاء.وشهد حفل افتتاح اللجنة الذي أقيم في مقر الحزب في منطقة يوئيدو في سيول، مشاركة رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، ورئيس الحزب السابق "لي هيه تشان"، ورئيس البرلمان السابق "كيم بو كيوم".وقال "لي" إن الانتخابات القادمة تمثل مواجهة بين الشعب وحزب قوة الشعب الحاكم، وليس بين الحزب الديمقراطي وحزب قوة الشعب. وأكد أن الحزب الديمقراطي سيناضل، جنبا إلى جنب مع الشعب، لإصدار حكم على إدارة الرئيس يون صوك يول، التي اتهمها بـ"الفشل في إظهار أي ندم بعد تدمير البلاد".وحول ما إذا كان كبير المساعدين الرئاسيين السابق "إيم جونغ صوك" من إدارة "مون جيه إين" السابقة سوف ينضم إلى لجنة انتخابات الحزب، قال رئيس البرلمان السابق كيم للصحفيين إن إيم أخبره عندما تحدثا عبر الهاتف أول من أمس الاثنين بأنه سيفكر في الدور الذي يجب أن يلعبه في الانتخابات.